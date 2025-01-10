Туск сообщил о первых разрешениях Киева на эксгумацию жертв Волынской резни

Украинская сторона выдала первые разрешения на эксгумацию останков жертв Волынской резни. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Наконец-то прорыв. Принято решение о первых эксгумациях польских жертв Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ - прим. ТАСС) . Я благодарю министров культуры Польши и Украины за хорошее сотрудничество. Мы с нетерпением ждем дальнейших решений", - написал польский премьер в X.

17 декабря 2024 года премьер-министр Польши Дональд Туск и Владимир Зеленский заявили о прогрессе в вопросе эксгумации жертв Волынской резни. 26 ноября новый глава украинской дипломатии Андрей Сибига пообещал польской стороне подвижки по этому вопросу, что было закреплено в совместном заявлении по итогам переговоров глав МИД двух стран в Варшаве. Тем не менее, семьи жертв трагедии раскритиковали договоренность, утверждая, что украинская сторона стремится сделать это на своих условиях и избежать установки памятных таблиц с именами убитых националистами.

Директор польского Института национальной памяти и кандидат в президенты от оппозиции Кароль Навроцкий назвал договоренность между Киевом и Варшавой очередной пустой декларацией. Кроме того, он заявил, что Украине не место ни в ЕС, ни в НАТО, пока она не решит проблему Волынской резни.

Приостановка украинским Институтом национальной памяти в 2017 году эксгумации жертв Волынской резни стала одной из причин нового витка напряженности в отношениях между Варшавой и Киевом. Во второй половине августа прошлого года глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока не решится вопрос эксгумации. Его позицию поддержали Туск и глава польского МИД Радослав Сикорский.

Волынская трагедия

Организация украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) в годы Второй мировой войны в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (ОУН-УПА, запрещена в РФ). С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название "Волынская резня".

Сейм Польши 22 июля 2016 года принял решение, в соответствии с которым преступления ОУН-УПА против поляков на Волыни в 1943-1944 годах названы геноцидом. Польский парламент объявил 11 июля Национальным днем памяти поляков - жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА.