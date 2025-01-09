В Германии обвинили Меркель в разрушении страны

Кандидат в канцлеры Германии Алиса Вайдель заявила, что бывший канцлер страны Ангела Меркель «разрушила» ФРГ своей политикой. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Вайдель сделала во время онлайн-разговора с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском. По ее мнению, главной ошибкой Меркель стала политика в области миграции и энергетики.

«С моей точки зрения, Ангела Меркель — первый "зеленый канцлер" — фактически разрушила нашу страну. Не спрашивая людей, она в 2015 году продавила открытие наших границ для нелегальной миграции», — заявила она.

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Вайдель добавила, что политика Меркель в области энергетики тоже была провальной — во время своего правления бывший канцлер пыталась заменить работу АЭС солнечной и ветряной энергией, что привело к резкому ухудшению энергетического состояния страны.