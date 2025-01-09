В Германии рассказали, кто может закончить конфликт на Украине

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель выразила надежду, что избранный президент США Дональд Трамп и близкий к нему предприниматель Илон Маск смогут закончить конфликт на Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

Вайдель отметила, что нынешние европейские элиты отказались от своей военной мощи и дипломатических усилий, поставив себя в полную зависимость от США.

«Моя надежда на Трампа и вас — вашей администрации — состоит в том, что вы как можно скорее закончите эту ужасную войну, эту бессмысленную ежедневную гибель молодых людей, потому что европейцы не могут это сделать», — сказала она во время беседы с Маском.

Маск назвал условие урегулирования конфликта на Украине

Ранее американский предприниматель в ходе онлайн-дискуссии с Вайдель назвал урегулирование конфликта на Украине возможным, но требующим «сильного лидерства внутри США». По его мнению, необходимые для этого качества есть у Трампа и он сможет разрешить конфликт «довольно быстро».