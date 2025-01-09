Сийярто назвал Сикорского "провоенным агентом" Сороса

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал своего польского коллегу Радослава Сикорского "провоенным агентом" американского финансиста Джорджа Сороса в Европе, но выразил уверенность, что дружба между двумя странами окажется сильнее и долговечнее нынешних разногласий.

Поводом для резких высказываний Сийярто в адрес Сикорского послужило сообщение новостного портала wPolityce.pl о том, что руководитель МИД Польши решил приостановить контакты с венгерским послом в Варшаве Иштваном Ийдьярто.

Дипломатический скандал вспыхнул между двумя странами из-за решения Венгрии предоставить убежище бывшему заместителю министра юстиции Польши Марчину Романовскому, который у себя на родине обвиняется в уголовных преступлениях, в частности хищениях госсобственности. Венгрия считает, что нынешние польские власти преследуют его по политическим причинам.

"Польско-венгерское братство переживет все козни одного из самых провоенных агентов Сороса в Европе", - заявил Сийярто, отвечая на вопрос журнала Mandiner, не приведут ли демарши Сикорского к разрыву дипломатических отношений между Венгрией и Польшей.

Сорос - американский финансист венгерского происхождения, использующий свои фонды "Открытое общество" (признан нежелательной организацией в РФ) для продвижения политических интересов за рубежом. Венгерское правительство считает миллиардера своим чуть ли не главным противником и неоднократно указывало на его попытки добиться смены власти в стране.

Новостной портал wPolityce.pl сообщил, что в его распоряжении оказалось письмо Сикорского депутатам польского парламента, в котором им было рекомендовано отменить все запланированные встречи с венгерским послом и не принимать от него приглашения ни на какие мероприятия, в том числе культурного характера. Причиной было названо "ухудшение польско-венгерских отношений".

Портал расценил это как "очень серьезный дипломатический шаг и де-факто резкое нападение на Венгрию". По его оценке, правительство Польши "нервно и крайне жестко" отреагировало на предоставление венгерскими властями политического убежища Романовскому.

"К Венгрии относятся почти как к враждебному государству?" - задался вопросом wPolityce.pl.

Ранее Сикорский отозвал направленное венгерскому послу приглашение на торжественный вечер в Варшаве по случаю начала председательства Польши в Совете ЕС. Сийярто назвал это решение "жалким и детским". Ситуация оказалась подогрета еще и тем, что Польша приступила к административному руководству в Совете ЕС в первой половине нынешнего года на основе ротации, приняв эстафету председательства у Венгрии.