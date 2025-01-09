Бывший прокурор объяснил, как Трамп может избежать тюремного заключения

Бывший прокурор США и доцент школы государственного управления имени Буша Рон Сиверт объяснил, как избранный президент США Дональд Трамп может избежать тюремного заключения из-за обвинений в деле о фальсификации деловой документации. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Сиверта, обвинительный приговор может быть отменен из-за ошибок в процессе. Кроме того, экс-прокурор также указал на то, что судья по делу Трампа ранее заявил о намерении «безусловно освободить» политика — это означает, что обвинительный приговор останется в силе, но само дело закрывается без наказания.

«В ходе судебного разбирательства было так много юридических ошибок, многие из которых были допущены судьей, что обвинительный приговор рано или поздно будет отменен апелляционным судом», — заявил Сиверт.

Напомним, что 10 января суд в Нью-Йорке должен будет огласить приговор Трампу по делу о подлоге документов, а также выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс.