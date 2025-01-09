В Европе считают, что Трамп продолжит помогать Украине

Избранный президент США Дональд Трамп продолжит помогать Киеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на двух европейских чиновников.

По их словам, общение с членами команды Трампа в последние недели показало, что они еще не решили, как завершить конфликт на Украине. Таким образом они ожидают, что Вашингтон продолжит поддержку Киева и после инаугурации избранного президента, которая запланирована на 20 января.

«Вся команда Трампа одержима силой и желанием выглядеть сильными, поэтому они пересматривают подход к Украине», — добавил один из чиновников.

Также политики считают, что команда избранного американского главы опасается сравнений конфликта на Украине с «катастрофическим» уходом США из Афганистана при президентстве Джо Байдена и не хотела бы повторения этого провала.

Напомним, что во время предвыборной кампании Трамп обещал завершить украинский конфликт за один день. При этом в последнее время его риторика изменилась. В частности, ранее Трамп выразил надежду, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине пройдут в течение менее чем полугода.