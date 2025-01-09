Байден уснул на похоронах Джимми Картера

Действующий президент США Джо Байден уснул на похоронах бывшего американского лидера Джимми Картера, пишут СМИ.

На похоронах 38-го президента США Джимми Картера, состоявшихся 9 января, Джо Байден уснул, находясь среди других глав государства, пишет «Царьград». На церемонии присутствовали пять президентов, включая экс-президентов Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего, Барака Обаму, а также избранного президента США Дональда Трампа.

На фоне этого события телеграм-канал Win/Win мрачно пошутил: «Байден чуть не умер во время похорон Джимми Картера. Потом разобрались: это Джо уснул, а Картер умер».

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Напомним, Джимми Картер, бывший президент США, умер на 101-м году жизни в своем доме в Джорджии. Ранее Байден анонсировал масштабную церемонию прощания с Картером в Вашингтоне.