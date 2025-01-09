Президент Литвы отреагировал на переименование музея в Калининградской области

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал власти Калининградской области за переименование музея. По его мнению, они предприняли попытку «переписать историю», пишет «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что Музей литовского поэта XVIII века Кристионаса Донелайтиса был переименован в «Литературный музей».

По мнению Науседы, решение властей региона якобы можно сравнить со «сжиганием книг».

Напомним, что Литва в 2022-2023 годах переименовала Русский драматический театр в Вильнюсский старый театр, школу имени Максима Горького — в Клайпедскую портовую прогимназию, гимназию имени Александра Пушкина — в Каунасскую международную гимназию.