Президент Литвы отреагировал на переименование музея в Калининградской области

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал власти Калининградской области за переименование музея. По его мнению, они предприняли попытку «переписать историю», пишет «Комсомольская правда».

Президент Литвы отреагировал на переименование музея в Калининградской области
© globallookpress.com

Ранее сообщалось, что Музей литовского поэта XVIII века Кристионаса Донелайтиса был переименован в «Литературный музей».

По мнению Науседы, решение властей региона якобы можно сравнить со «сжиганием книг».

Напомним, что Литва в 2022-2023 годах переименовала Русский драматический театр в Вильнюсский старый театр, школу имени Максима Горького — в Клайпедскую портовую прогимназию, гимназию имени Александра Пушкина — в Каунасскую международную гимназию.