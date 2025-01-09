Кандидат в президенты Белоруссии выразил сомнения насчет слов Трампа об Украине

Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Сыранков заявил, что не верит заявлениям избранного президента США Дональда Трампа по разрешению украинского конфликта.

Об этом политик заявил во время выступления с предвыборной программой по телеканалу «Беларусь1».

«Я выступаю за более глубокое участие Беларуси в китайской инициативе "Сообщество единой судьбы человечества". Мирные инициативы Китая созвучны с белорусской миролюбивой политикой», — также отметил Сыранков.

По его словам, Минск больше всех заинтересован в достижении справедливого мира на Украине и в обязательном учете белорусских национальных интересов. Белорусской стороны нужны «как реально работающие гарантии безопасности от Киева, так и возврат украденной киевским режимом госсобственности Белоруссии на Украине», резюмировал он.

Накануне стало известно, что Украина приступила к строительству фортификационных сооружений и огневых позиций на границе с Белоруссией в Волынской области. В Киеве объяснили, что такие меры были приняты, чтобы создать условия для противодействия любой угрозе.

В свою очередь, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский хочет втянуть Белоруссию в войну. По его словам, Белоруссии следует приложить все силы, чтобы пройти те испытания, с которыми она сталкивается в настоящее время.