Нетаньяху разрешили приехать в Польшу

Власти Польши разрешили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху приехать на 80-ю годовщину освобождения концлагеря в Освенциме, несмотря на то, что ранее Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск, такое решение было принято после того, как к нему с особой просьбой обратился президент страны. При этом Варшаве даже пришлось принять специальное постановление для безопасного пребывания Нетаньяху.

«Вчера после полудня президент обратился ко мне с просьбой обеспечить безопасное пребывание в Польше господина премьера Нетаньяху в связи с решением Международного уголовного суда. Мы несколько дней работали над таким решением, которое, с одной стороны, гарантирует всем гостям, которые будут заинтересованы участием в ежегодных мероприятиях в Аушвице, безопасное пребывание. Конечно, это особенно касается представителей Государства Израиль», — рассказал Туск.

Политик также признал, что вопрос прибытия израильского премьера является «деликатным», однако Туск подчеркнул, что для него важно присутствие на годовщине освобождения Освенцима представителя Израиля. При этом Туск уточнил, что Польша не будет арестовывать на этой церемонии никаких граждан Израиля в рамках ордера МУС.

«Я хочу еще подчеркнуть, что каждый, кто захочет участвовать в мероприятиях в Аушвиц, каждый представитель государства Израиль будет иметь гарантированную безопасность», — добавил он.

Напомним, что ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху.