Гренландия готова обсуждать вопросы сотрудничества с Трампом

Министр иностранных дел и независимости Гренландии Вивиан Мотцфельдт заявил, что его страна готова обсуждать вопросы сотрудничества с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мотцфельдта, власти страны ждут вступления Трампа в должность, чтобы начать первые переговоры о сотрудничестве. При этом министр добавил, что речь идет о сотрудничестве в сфере бизнеса, а также добычи полезных ископаемых.

Помимо этого Мотцфельдт также прокомментировал слова Трампа о том, что Гренландия должна стать частью США. Как заявил гренландский министр, его страна принадлежит только своим гражданам, и именно они будут определять будущее острова.

«Гренландия с нетерпением ждет обсуждения возможностей для сотрудничества в бизнесе, развитии минерального сектора Гренландии, в том числе в области критически важных минералов и других сферах с США. <...> Правительство с нетерпением ждет установления контакта с избранным президентом Дональдом Трампом и его новой администрацией», — сказано в заявлении Мотцфельдта.

Ранее СМИ сообщили о том, что Трамп хочет купить Гренландию для усиления влияния США.