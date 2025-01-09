В МИД Молдавии назвали виновного в энергокризисе в Приднестровье

МИД Молдавии возложил ответственность за энергокризис в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике и прекращение поставок газа в регион на Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее посольство РФ в Кишиневе заявило, что отказ Украины с 1 января 2025 года от транзита российского газа через свою территорию в европейские страны и действия коллективного Запада привели к усугублению кризиса в Приднестровье. В Молдавии восприняли это как попытку возложить ответственность за ситуацию на власти республики и Киев, потребовав разъяснений. На этом фоне в МИД Молдавии был вызван временный поверенный в делах РФ в Кишиневе Александр Андреев.

«Молдавская сторона заявила о категорической неприемлемости ложных сообщений, которые направлены на подрыв политической и экономической стабильности республики. Ответственность за энергетический кризис в Приднестровье полностью лежит на России и компании "Газпром", которая прекратила поставки газа вопреки контрактным обязательствам», — заявили в пресс-службе МИД Молдавии.

Напомним, что в конце декабря «Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Молдавию с 1 января 2025 года из-за задолженности со стороны «Молдовагаза». Еще до решения российской компании в Приднестровье было введено чрезвычайное экономическое положение, а через время Кишинев ввел режим ЧП в энергетике. В начале 2025 года в РФ также заявили, что в связи с отказом Украины продлевать соглашение по транзиту газа через свою территорию в Европу его подача туда не осуществляется. Все это привело к тому, что Приднестровье оказалось в полной газовой блокаде, там действует режим веерных отключений электричества, Кишинев же продолжает получать энергоресурсы от европейских стран.