Писториус выступил с заявлением о формате "Рамштайн"

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о намерении сохранить существующий формат контактной группы по содействию Украине (формат "Рамштайн").

"Формат в том виде, в каком он существует, хорош. Он себя зарекомендовал, и мы хотим его придерживаться", - сказал глава Минобороны журналистам.

В то же время он призвал обсудить, в какой форме продолжить встречи, если новая администрация США не будет в них участвовать.

В первый раз заседание группы на авиабазе Рамштайн в Германии прошло 26 апреля 2022 года. Встреча 9 января стала последней при уходящей администрации президента США Джо Байдена.

В четверг министр обороны США Ллойд Остин на открытии 25-го по счету заседания в формате "Рамштайн" сообщил, что участники группы утвердили дорожные карты по восьми направлениям военного сотрудничества с Киевом. Как отмечается в распространенном Пентагоном совместном заявлении членов группы, союзники Украины намерены определить, как достичь намеченных показателей в удовлетворении военных потребностей Украины и обеспечить их как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе "посредством государственных пожертвований, закупок, инвестиций и усилий по расширению возможностей оборонно-промышленной базы".