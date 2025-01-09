Эрдоган высказался о санкциях в отношении Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с премьером Италии Джорджей Мелони о необходимости скорейшего восстановления Сирии и отмены введенных в отношении этой страны санкций.

"Президент Эрдоган заявил о важности, не теряя времени, принятия мер по восстановлению Сирии и отмены введенных в ее отношении санкций", - сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшегося разговора.

Эрдоган и Мелони также обсудили двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция и Италия достигли объема двусторонней торговли в $32 млрд в 2024 году и эта цифра может быть увеличена за счет дальнейшего развития торговли и инвестиций", - говорится в релизе.

Он также отметил, что Турция намерена расширять сотрудничество с Италией во многих областях, в том числе в оборонной промышленности и энергетике.