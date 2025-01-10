Трамп отреагировал на вынесение приговора судом в Нью-Йорке

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что вынесенный судом в Нью-Йорке приговор стал очередной "охотой на ведьм". Так он прокомментировал решение суда вынести наказание в виде безусловного освобождения по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

"После шести лет их одержимости, миллионов долларов, потраченных впустую, и координации с Министерством (не)правосудия Байдена/Харрис, я получил безусловное освобождение. Этот результат доказывает, что дела нет и никогда не было", - написал он.

Трамп также заявил, что приговор символизирует "вмешательство в выборы" и назвал процесс "позорной инсценировкой". Избранный президент подчеркнул, что планирует обжаловать это решение, чтобы "восстановить доверие американцев к судебной системе".

В связи с вынесением приговора 20 января Трамп станет первым президентом США, который вступит в должность с судимостью за уголовные преступления. Ранее ни один президент не занимал этот пост после того, как был осужден за уголовное преступление.

Конституция США не запрещает лицам с судимостью баллотироваться на пост президента или занимать его.

Телекомпания Fox News сообщает, что вынесение приговора никак не скажется на его возможностях и обязанностях в должности президента США. Он по-прежнему сможет быть главнокомандующим. Как отмечает газета The New York Times, безусловное освобождение отличается от условного, при котором осужденному необходимо соблюдать определенные требования, такие как трудоустройство или возмещение ущерба. В случае Трампа никаких подобных обязательств наложено не будет, что подтверждает уникальность этого приговора. Решение судьи основывалось на стремлении обеспечить "завершение" дела.

Первоначально Трампу грозили испытательный срок или до четырех лет тюрьмы за 34 уголовных эпизода подлога финансовых документов. Издание указывает, что примерно треть осужденных по аналогичным делам на Манхэттене с 2014 года получали сроки менее года за решеткой, а другие - более серьезные наказания или условное освобождение. Безусловное освобождение, назначенное Трампу, выделяется своей редкостью и отсутствием каких-либо обязательств.

Кроме дела о подлоге финансовых документов, Дональд Трамп продолжает сталкиваться с другими юридическими вызовами. В штате Джорджия продолжается расследование относительно попыток Трампа и его команды оспорить итоги выборов 2020 года в этом штате. Хотя окружной прокурор был отстранен от участия в деле, вопросы о действиях Трампа в Джорджии остаются актуальными. Несмотря на юридические трудности, Трамп продолжает утверждать, что является жертвой политически мотивированных преследований, используя это как основу для мобилизации своей политической базы.