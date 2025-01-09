Министерство обороны Польши прокомментировало заявления Трампа о Гренландии

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал заявления избранного президента США Дональда Трампа о том, что Белый дом должен присоединить к себе Гренландию и Канаду. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению польского министра, слова Трампа стоит воспринимать как «риторическую игру». При этом Косиняк-Камыш подчеркнул, что он считает подобные высказывания недопустимыми.

«Я верю, что это только и исключительно определенная риторическая игра, что планка на словах устанавливается значительно выше, чем действия, которые будут предприниматься», — заявил он.

Министр также добавил, что за такими словами Трампа не обязательно последуют реальные действия.

«В сегодняшнем политическом мире короткие заявления не всегда означают действия, и надеюсь, что в данном случае не означают», — добавил Косиняк-Камыш.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп хочет купить Гренландию для усиления влияния США в Западном полушарии.