Трасс пригрозила нынешнему главе британского кабмина

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пригрозила судом нынешнему главе кабмина страны Киру Стармеру, если он не перестанет обвинять ее в крахе британской экономики. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что юристы экс-премьера уже направили Стармеру предупреждение с требованием прекратить распространение клеветы.

«Мы не согласны с тем, что любое движение рынка в течение соответствующего периода, о котором говорится в ваших клеветнических заявлениях, может быть классифицировано как "крах экономики" в любом правильном смысле этих слов», — говорится в адресованном действующему премьеру письме.

Напомним, что Трасс находилась на посту премьер-министра Великобритании всего 49 дней, тем самым поставив антирекорд по длительности пребывания у власти. Причиной отставки стала критика ее экономического плана, который привел к рекордному падению фунта и кризису.