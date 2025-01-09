Трампу указали на необходимость разгребать беспорядок после Байдена

Избранному президенту США Дональду Трампу предстоит разгребать большой беспорядок после действующего американского лидера Джо Байдена. На это политику указала конгрессвумен США Марджори Тэйлор Грин в соцсети X.

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Она подчеркнула, что пока в Калифорнии продолжаются сильные пожары «из-за ужасающей бесхозяйственности демократов», Байден собирается объявить о дополнительной помощи Украине в размере полумиллиарда долларов.

«Слава Богу, президент Трамп победил, но ему предстоит разгребать большой беспорядок», — заявила она.

Ранее Трамп заявил, что уходящий американский лидер делает все возможное, чтобы усложнить переход власти. В частности, Трамп пожаловался на «невиданные ранее судебные разбирательства» и «нелепые указы» действующего главы Белого дома. Однако он заверил единомышленников, что данные документы вскоре будут отменены.