Глава МИД Великобритании озвучил срок завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине, при посредничестве американской администрации, может быть урегулирован в апреле, к Пасхе, предположил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. Об этом пишет ТАСС.

Избранный президент США Дональд Трамп в 2023-2024 годах неоднократно обещал разрешить украинский кризис в течение одного дня. Вместе с тем, полагают аналитики, американскому лидеру не удастся решить украинский вопрос ни за 24 часа, ни за 24 дня.

«Дональд Трамп еще не пришел к власти. Судя по тому, что я видел за последние несколько дней, есть признаки небольшого отступления в его понимании от того, что сделка будет достигнута 21 января. Думаю, что теперь это маловероятно», — отметил Лэмми.

Дипломат пояснил, что график сдвинулся на апрель, «примерно в район Пасхи».

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Напомним, что в 2025 году католики, протестанты и православные отмечают Пасху в один день — 20 апреля.