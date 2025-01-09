Русские жители Лос-Анджелеса рассказали о бушующих в городе пожарах

Многие жители элитного района Пасифик-Палисейдс вынуждены срочно эвакуироваться, рассказали русскоязычные жители Лос-Анджелеса в беседе с Daily Storm.

"В Пасифик-Палисейдс жили мои друзья. Они уехали спустя несколько часов после начала пожара к родственникам с тем, что успели взять. Их дом находился в окружении огня, и у них пока нет никакой информации. Друзья почти уверены, что все их имущество сгорело, и не знают, что делать", – отметила жительница Алена Скворцова.

По ее словам, теперь пострадавшие будут искать новое жилье. Те, кто арендовал квартиры, сможет возместить ущерб при помощи страховых, но власти пока не дают точной информации, посетовала Скворцова.

В свою очередь, другая собеседница издания Анна Терехова рассказала, что жителей предупреждают об опасности заранее и призывают покинуть дом, если есть вероятность того, что огонь дойдет до жилища. Она уточнила, что запах гари чувствуется в Беверли-Хиллз, над всем городом висит густой дым, а сильный ветер разносит по окрестностям пепел и гарь.

Еще одна жительница Лос-Анджелеса Елена Степкина отметила, что в городе закрыты школы, колледжи и офисы. Семья Степкиной при этом готовится к худшему, хоть и живет в более безопасной части города.

"Мы живем тут 2,5 года. Совсем недавно был сильный пожар в Малибу. Этот на моей памяти тут самый масштабный. В трех местах сейчас горит", – заключила она.

Читать новость полностью

Актер и музыкант Алексей Воробьев рассказал о том, что был вынужден покинуть свой дом из-за бушующих в Лос-Анджелесе пожаров. Его слова приводит Telegram-канал Звездач.

По словам артиста, его соседи в Лос-Анджелесе эвакуировались, но он до последнего не хотел оставлять свой дом и поливал водой территорию, чтобы обезопасить жилье от летящих искр.

Однако в итоге из-за угрозы распространения огня он также был вынужден уехать, взяв с собой свою собаку породы корги.

«Самое главное, что песик со мной. Это единственное из-за чего я переживал, когда увидел огонь. (…) Все будет хорошо, это все мелочи», - заявил Алексей Воробьев, записывая видео из своего автомобиля.

Читать новость полностью

В ходе лесных пожаров, бушующих в штате Калифорния, сгорели дома многих голливудских звезд. Об этом сообщает издание Page Six.

Стоит напомнить, пламя начало распространяться 7 января с возгорания в природном центре Итон-Каньон, расположенном в окрестностях Пасадены, пригорода Лос-Анджелеса. Тогда же экстренные службы Лос-Анджелеса призвали жителей быть готовыми к эвакуации, в городе объявлено чрезвычайное положение.

По словам начальника пожарной охраны Пасадены Чада Аугустина, к настоящему моменту в эпицентре природного бедствия повреждены либо сожжены дотла от 200 до 500 строений. Среди прочего, огнем уничтожены роскошные особняки Энтони Хопкинса ("Молчание ягнят"), Адама Броди ("Мистер и миссис Смит"), Анны Фэрис ("Очень страшное кино"), Джона Гудмена ("Большой Лебовски"), Билли Кристала ("Хранители"), канадского комика Юджина Леви, а также актрисы, фотомодели и дизайнера Пэрис Хилтон.

Ущерб от лесных пожаров вокруг Лос-Анджелеса, штат Калифорния, оценили в $52-57 млрд, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию. К данному моменту число жертв равно пяти.

В это время в регионе продолжают бушевать пять лесных пожаров на фоне сухой и ветреной погоды, спасатели не могут локализовать новообразовавшиеся очаги. Так, в районе Палисейдс пожар уничтожил как минимум 300 строений, более 13 300 находятся под угрозой.

Читать новость полностью

В Лос-Анджелесе временно остановили съемки сериалов из-за пожаров, которые охватили районы Пасифик Палисейдс, Альтадена и Силмар. Об этом сообщает Variety.

Кинокомпания FilmLA, которая выдает разрешения на съемки в штате, сообщила, что сотрудники, оказывающие помощь в производстве фильмов, могут быть недоступны в случае чрезвычайной ситуации.

Большинство мест съемок не расположено в непосредственной близости от очага возгорания, но качество воздуха значительно ухудшилось и представляет опасность для здоровья, поэтому жителей призывают не выходить на улицу без крайней необходимости.

Таким образом, были приостановлены съемки сериалов "Хитрости", "Женщина при деньгах", "Тед", "Форс-мажоры: Лос-Анджелес" и "Место счастливчиков". Производство фильмов не затронуто, поскольку они снимаются за пределами Лос-Анджелеса.

В свою очередь, компания Amazon временно остановила производство второго сезона сериала "Фоллаут". Телеканал CBS закрыл сразу несколько проектов: "Морская полиция", "Морская полиция: Истоки", "После полуночи" и "Соседи".

Кроме того, на студии Disney-20 также были приостановлены съемки сериалов "Доктор Одиссей", "Анатомия страсти" и "Джимми Киммел в прямом эфире".

Из-за близости к очагам возгорания была временно закрыта и площадка киностудии Warner Bros. Это повлияло на съемки таких проектов, как "Начальная школа Эбботт", "Всеамериканский", "Питт" и "Первый брак Джорджи и Мэнди".

Читать новость полностью

Достопримечательности Голливуда оказались в опасности из-за нового пожара, который может достичь знаменитой «Аллеи славы». Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Возгорание произошло вечером 8 января около парка Раньон-Каньон в районе Голливудских холмов в Лос-Анджелесе. Огонь угрожает таким объектам, как концертный зал Hollywood Bowl, отель Hollywood Roosevelt, Музей мадам Тюссо и театр El Capitan. В близлежащих районах началась эвакуация.

Читать новость полностью

Спасатели в США справятся с масштабными природными пожарами в Калифорнии в ближайшие две недели, но для этого им потребуется мобилизация всех сил.

Таким мнением со «Звездой» поделился эколог Евгений Витишко.

«Не думаю, что Лос-Анджелес у нас выгорит. Тем не менее, для них это новый вызов, с которым они не сталкивались, как и мы с катастрофой в Анапе. Думаю, мобилизуются. Не хватает техники и людей, многие вещи необходимо решать», - рассказал Витишко.

Сейчас пожарным необходимо остановить дальнейшее распространение пламени, считает он. Локализовать пожары и заняться их тушением.

«Площадь большая, конечно. Сначала надо локализовать, разбить пожар на сектора. У них богатый опыт, многие методики тушения природных пожаров мы брали у них. Не вижу ничего такого, с чем человечество не сможет справиться», - подытожил эколог.

Читать новость полностью