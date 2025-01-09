Сын Трампа обвинил Украину в пожарах в Калифорнии

Трамп-младший обвинил Украину в пожарах в Калифорнии, а старший — Байдена.

По мнению сына нового президента США, пожары связаны с тем, что пожарная служба Лос-Анджелеса передала свое оборудование Киеву. Этим же постом поделился Илон Маск.

«Пусть это послужит и будет символом вопиющей некомпетентности и неумелого управления Байдена», — написал следом Дональд Трамп.

Пожары на юге Калифорнии бушуют с 7 января. Есть погибшие, более миллиона человек остались без электричества. Из-за бедствия пришлось перенести вручение «Оскаров».

Полностью сгорел дом Хантера Байдена. От недвижимости стоимостью 4,2 млн долларов остались только две дымовые трубы. Это был роскошный дом с тремя спальнями и видом на Тихий океан. Хантер Байден снимал его за 15,8 тысячи долларов в месяц.

Свои дома в пожаре также потеряли другие американские знаменитости.