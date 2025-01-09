Зеленский высказался о возможном безумии Запада

Президент Украины Владимир Зеленский назвал безумием возможное решение Запада о прекращении поддержки Киева.

Об этом он высказался на заседании Контактной группы по вопросам обороны страны на авиабазе «Рамштайн» в Германии, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы прошли такой долгий путь, что было бы просто безумием бросить все и не продолжать развивать созданные нами оборонные коалиции», — сказал он.

Зеленский дал обещание по поводу конфликта на Украине

Зеленский отметил, что западные страны уже помогают расти Украине и укреплять общую оборонную мощь. Кроме того, как утверждает украинский лидер, через 11 дней для Европы и всего мира начинается новая глава, когда надо сотрудничать еще больше.