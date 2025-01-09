Торт с мылом бросили в лицо экс-министра финансов ФРГ

В лицо бывшего министра финансов и лидера Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера бросили муляж торта из пены для бритья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

Отмечается, что это произошло во время участия Линднера в предвыборном мероприятии в Грайфсвальде. Во время выступления политика неизвестная женщина бросила в него «торт», который угодил бывшему министру прямо в лицо.

При этом сам Линднер не растерялся и иронично прокомментировал ситуацию. По его словам, он предпочел бы, чтобы в него все же бросили сливками.