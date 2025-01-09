Трамп представил сенаторам-республиканцам план из ста указов

Избранный президент США Дональд Трамп на встрече с сенаторами от Республиканской партии представил масштабный план из 100 указов. Многие из них будут направлены на ужесточение миграционной политики и укрепление границ, пишет портал Axios.

По данным портала, политик предлагает снова применять «высылку по статье 42» (Title 42 expulsion) — меру, которая широко применялась в период пандемии коронавируса.

Эта мера, отметили, журналисты, позволяла ускоренную депортацию мигрантов без рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища.

Кроме того, Трамп намеревается продолжить строительство стены на границе с Мексикой, ввести новые ограничения на предоставление убежища.

Напомним, что в ходе своего первого срока политик уже вводил режим ЧС, чтобы направить средства оборонного ведомства на строительство стены на границе с Мексикой.