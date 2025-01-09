Пока вы не уснули: предложение Захаровой Зеленскому и начало боев России за Суджу

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Захарова обратилась к Зеленскому с предложением

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому помочь США в ликвидации пожаров, которые бушуют в штате Калифорния.

Она напомнила, что год назад Агентство США по международному развитию передало Украине противопожарное снаряжение, включающее огнетушители, бензопилы и другие спасательные инструменты.

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Армия России начала бои за Суджу

Российские войска начали боевые действия в Судже. Бои начались и в ряде других близлежащих населенных пунктов. Об этом в четверг, 9 января, сообщает Mash.

Отмечается, что на северо-западной стороне Суджи тульские десантники из 155-й бригады практически окружили Малую Локню, в которой находится около 1000 солдат ВСУ.

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В Кремле ответили на обвинения Алиева по крушению азербайджанского самолета

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга ответил на вопрос журналиста, как в Москве расценивают обвинения президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес России в попытках замять «историю с крушением азербайджанского самолета».

Песков подчеркнул, что президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев дважды созванивались по телефону, и Путин принес извинения.

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Стало известно, на что Трамп попытается обменять Украину

Избранный президент США Дональд Трамп попытается заключить сделку с Россией, отказываясь от поддержки Украины в обмен на сокращение сотрудничества Москвы и Пекина. Такое мнение высказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

8 января высокопоставленные чиновники США рассказали журналистам на условиях анонимности, что действующий президент США Джо Байден намерен предоставить Украине дополнительные 500 миллионов долларов в виде оружия из существующих американских запасов. В свою очередь Дональд Трамп, инаугурация которого должна пройти 20 января, выразил надежду, что конфликт на Украине удастся завершить за полгода или раньше.

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Жену Асада заподозрили в работе на британскую разведку

© EPA/TACC

В соцсетях появились документы, в которых утверждается, что жена бывшего президента Сирии Башара Асада Асма работала на британскую контрразведку MI5. Как пишет базирующий в Британии портал Middle East Eye, эти документы, вероятно, являются подделкой.

Бумаги были якобы подготовлены сирийскими спецслужбами в начале 90-х по просьбе отца Башара Асада, президента Сирии Хафеза Асада. Асад-старший не доверял невесте сына, поэтому поручил спецслужбам следить за Асмой.

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Зеленский назвал «одну из самых больших побед» ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал вторжение ВСУ в Курской область «одной из самых больших побед» украинской армии. Об этом президент Украины заявил в ходе заседания в формате «Рамштайн».

Глава государства также добавил, что делает все возможное для того, чтобы российско-украинский конфликт завершился уже в текущем году, при этом закончиться он должен на достойных условиях для Украины и для Европы в целом.

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Названы имена убийц российского туриста в Грузии

© Соцсети

Российский турист Виктор Соловьев был убит в Местийском муниципалитете Грузии местными жителями Бежаном Чкадуа и Ревазом Пакелиани, которые своей вины не признают, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Об этом сообщили в четверг грузинские СМИ со ссылкой на адвоката задержанных Лашу Хоштария.

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Живущий в США российский певец потерял дом из-за пожара

Актер и музыкант Алексей Воробьев рассказал о том, что был вынужден покинуть свой дом из-за бушующих в Лос-Анджелесе пожаров. Его слова приводит Telegram-канал Звездач.

По словам артиста, его соседи в Лос-Анджелесе эвакуировались, но он до последнего не хотел оставлять свой дом и поливал водой территорию, чтобы обезопасить жилье от летящих искр.

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Lada Granta вошла в десятку самых продаваемых авто в Европе

Консалтинговая фирма Focus2Move подвела итоги продаж новых автомобилей в Европе с января по ноябрь 2024 года. В десятке самых продаваемых оказалась и российская Lada Granta.

Первое место занял Dacia Sandero, который поднялся на две позиции, и был реализован за указанный период в количестве 248 329 авто (+ 9,9%). На второй строчке расположился Renault Clio - 244 066 авто (+ 4,4%). До третьей строчки, обойдя четверых конкурентов, смог добраться Volkswagen Golf - 212 189 авто (+ 16,9%).

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У олимпийского чемпиона сгорели медали

© Соцсети

Пятикратный олимпийский чемпион по плаванию Гэри Холл-младший потерял в огне пожаров близ Лос-Анджелеса свои медали. Об этом сообщает SMH.

Спортсмен, который проживает в пригороде столицы Калифорнии, где бушуют лесные пожары, не смог спасти из горящего дома выигранные награды. Сам Холл-младший не пострадал и находится в безопасности.

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