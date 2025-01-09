Братислава примет жесткие меры против Киева, если проблемы с транзитом газа через территорию Украины не будут решены. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает Reuters.

По его словам, решение Киева не продлевать соглашение с Москвой о транзите газа в страны Евросоюза через Украину нанесло ущерб республике.

В связи с этим Фицо пригрозил принять в отношении Киева ответные меры, если эта проблема не будет решена. В частности, он указал, что они могут включать в себя остановку гуманитарной помощи, прекращение экстренных поставок электроэнергии для Украины и сокращение поддержки для беженцев.