СМИ рассказали о «неизбежных» сроках переговоров по Украине

И администрация США, и украинские власти ожидали, что переговоры Москвы и Киева состоятся в первой половине 2025 года - независимо от того, кто победит на выборах американского президента. Об этом сообщает CNN со ссылкой на сотрудников команды Джо Байдена.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, говорил о своей способности положить конец конфликту на Украине «за 24 часа». Он заявлял, что может сделать это еще до своей инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

По словам источников CNN, переговоры с Россией в любом случае планировались на первую половину года, даже если новым президентом США стала бы демократ Камала Харрис.

Накануне, 8 января, спецпредставитель Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что надеется найти решение украинской проблемы в течение ста дней после вступления Трампа в должность. Как отмечает CNN, в преддверии переговоров уходящая администрация США пытается выделить Украине как можно больше денег и ввести новые санкции против России, чтобы «расширить переговорные возможности» Киева.