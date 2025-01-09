Нетаньяху отказался от поездки на инаугурацию Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от ранее планировавшейся поездки в США на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, намеченную на 20 января. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на одного из помощников главы израильского правительства.

Источник издания не уточнил, по какой причине глава израильского правительства отказался от этих планов.

1 января The Times of Israel сообщала, что Нетаньяху все еще планирует посетить инаугурацию Трампа, даже несмотря на перенесенную в конце года операцию по удалению простаты. По сведениям источников газеты, 31 декабря проводились консультации, посвященные проработке логистики ожидавшейся поездки. Как отмечало тогда издание, помимо состояния здоровья Нетаньяху, опасения израильской стороны были связаны с ордером на его арест, выданным Международным уголовным судом. В случае экстренной посадки самолета израильского премьера в одной из стран на пути следования в США власти этих государств могли бы привести ордер в исполнение.