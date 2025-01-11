Появились тревожные новости о состоянии онкобольного Карла III

О раке Карла III известно больше года, однако никакой конкретики дворец так и не сообщил. В последнее время по Сети ходят слухи, что у монарха онкология поджелудочной железы, и такой тип болезни смертелен. В связи с этим, пишет Radar Online, король активнее готовится к передаче дел своему сыну Уильяму.

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Более того, правителю советуют исключить из завещания своего младшего наследника Гарри.

«Многие в королевских кругах считают, что он не заслуживает ни копейки», — рассказал инсайдер.

Известно, что Карл III уже давно распределил, кому и что достанется после его смерти, — вероятно еще до того, как Гарри переехал в США с Меган Маркл.

Заметим, что разговоры о скорой коронации Уильяма идут давно. Карл III, поговаривают, собирается уйти на пенсию до того, как станет немощным. Ранее инсайдер раскрыл печальную причину, по которой Кейт Миддлтон и Карл III устраивают встречи втайне от других членов королевской семьи.