Маск сообщил о планах сократить госрасходы США

Американский предприниматель Илон Маск заявил о намерении сократить федеральные расходы США на 2 трлн долларов после учреждения ведомства DOGE, которое он возглавит с бизнесменом Вивеком Рамасвами.

В интервью социологу и главе маркетинговой группы Stagwell Марку Пенну Маск заявил, что после создания нового ведомства DOGE, занимающегося повышением эффективности работы правительства, он планирует уменьшить расходы на 2 трлн долларов, передает ТАСС.

Маск отметил, что первым шагом будет попытка сократить расходы на 1 трлн долларов, что он считает реалистичной целью.

«Я думаю, что мы попробуем [сократить федеральные расходы США на] 2 трлн, у нас неплохие шансы», – сказал он.

Ранее Маск призвал к реформе ФБР, а в декабре Республиканцы в Конгрессе США предложили назначить его на пост спикера Палаты представителей.