В офис премьера Бельгии прислали «ядовитые» письма

В ноябре 2024 года неизвестный прислал в офис премьер-министра Бельгии Александра де Кроо письмо с токсичным порошком. Как сообщает RTBF, сотрудница канцелярии премьера была госпитализирована после контакта с этим веществом.

Инцидент произошел 22 ноября, когда сотрудница обнаружила белый порошок в письме, полученном резиденцией де Кроо в Брюсселе. Позже выяснилось, что конверт содержал токсичное вещество, которое обычно используется для борьбы с мелкими грызунами. Оно может быть смертельным при проглатывании и вызывает раздражение кожи при контакте.

Сотрудница, открывшая письмо, пострадала от контакта с ядом. Ее госпитализировали. Сейчас она чувствует себя хорошо.

Похожие письма были также обнаружены в офисе министра внутренних дел Бельгии 20 ноября и 9 декабря, но о пострадавших не сообщалось. Пока не ясно, есть ли связь между инцидентами.

Как сообщил пресс-секретарь Де Кроо Баренд Лейтс, были приняты меры, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов. Расследование все еще продолжается, на данном этапе у следователей нет подозреваемых.