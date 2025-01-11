Байден оценил возможность Харрис баллотироваться в президенты

Президент США Джо Байден выразил мнение, что вице-президент Камала Харрис сможет баллотироваться на пост главы государства на следующих выборах, которые пройдут через четыре года, сообщает РИА Новости.

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«Я думаю, что она способна снова баллотироваться через четыре года», — заявил он, отметив, что решение о том, стоит ли ей участвовать в следующих президентских выборах она должна принять сама.

Харрис выступила с предупреждением о выборах в США

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон и Киев ожидали переговоров с Москвой об урегулировании конфликта на Украине вне зависимости от итогов выборов в США и победы как Дональда Трампа, так и его оппонента Камалы Харрис. Также уточняется, что расширение военной помощи Украине также напрямую связано с гипотетическими переговорами.