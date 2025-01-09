Пашинян выдвинул предложения для долгосрочного мира с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своем Telegram-канале 12 предложений по достижению мира с Азербайджаном.

В частности, глава армянского правительства предложил Баку упразднить Минскую группу ОБСЕ по урегулированию в Карабахе и отказаться от взаимных претензий, в том числе в международных судах.

«Предложение Республики Армения по установлению долгосрочной стабильности и мира в регионе очевидно: взаимно воздерживаться от эскалационной риторики, продолжить процесс делимитации, подписать соглашение о мире, которое готово на 90%, упразднить Минскую группу ОБСЕ», — написал он.

Кроме того, Пашинян предложил Баку сформировать механизмы взаимного контроля над вооружениями, отказаться от воинственной риторики, а также реализовать проект «Перекресток мира» с подписанием мирного договора. Армянский премьер также считает, что Ереван и Баку могут достичь долгосрочного мира и стабильности, если согласуют некоторые шаги, в том числе по освобождению «удерживаемых лиц».

При этом, по мнению Пашиняна, решить вопрос связи двух частей Азербайджана через территорию Армении и проблему беженцев из двух стран можно в рамках соглашения. Он также призвал подключить к делу экспертные комиссии.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал позицию Еревана касаемо упразднения Минской группы ОБСЕ непонятной. По его словам, объединение утратило актуальность, так как конфликт завершен и премьер-министр Армении заявляет о поддержке территориальной целостности Азербайджана.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь отметила, что Москва была недовольна работой Минской группы ОБСЕ. По ее словам, западные страны собственноручно похоронили ее в феврале 2022 года.

7 января Алиев допустил новый раунд переговоров с Арменией. Он отметил, что очередная встреча комиссий по делимитации границы должна состояться в текущем месяце. По его словам, инициатором выступил Баку. Позже Пашинян подтвердил, что главы комиссий Армении и Азербайджана в ближайшее время проведут встречу.