Папа Римский увидел «обнадеживающие сигналы» в украинском урегулировании

Папа Римский Франциск усматривает "обнадеживающие сигналы" в процессе украинского урегулирования и надеется на завершение конфликта в 2024 году. Выступая перед аккредитованными при Святом престоле дипломатами, понтифик призвал к диалогу "со всеми", даже собеседниками, считающимися "неудобными".

88-летний понтифик приветствовал послов и затем, сославшись на простуду, передал текст обращения зачитать помощнику.

"Я надеюсь, что в 2025 году все международное сообщество предпримет все необходимое, чтобы положить конец кровопролитной войне, уже почти три года идущей на Украине и приведшей к огромным жертвам, в том числе гражданским", - сказал Франциск.

По его словам, "определенные обнадеживающие сигналы появились на горизонте", но предстоит еще многое сделать для "создания условий с целью достижения справедливого и крепкого мира".

"С другой стороны, перед лицом все более конкретной угрозы мировой войны дипломатия призвана способствовать диалогу со всеми, включая собеседников, считающихся "неудобными" или которые не считаются имеющими право вести переговоры. Но это - единственный способ разорвать цепи ненависти и мести, освободиться от эгоизма, гордыни и чувства превосходства, которые лежат в основе разрушающей все воинственности", - отметил Папа Римский.

Он также напомнил о трагической ситуации в секторе Газа и указал на то, что, несмотря на поддержку на словах гуманитарного права, оно не уважается, что вызывает вопросы.

Франциск выразил надежду на соблюдение прав христиан в Сирии. По его словам, особую тревогу вызывают попытки манипуляции многосторонними соглашениями, чьи формулировки меняются в одностороннем порядке, в том числе трактовки прав человека.

"Это ведет к распространению идеологии разногласий, которая попирает ценности и веру народов. По сути, это настоящая идеологическая колонизация, которая запрограммировано искореняет традиции, историю и религиозные корни народов", - считает понтифик, выступив против менталитета "отмены культуры".

Он также предупредил об опасности использования средств коммуникации и искусственного интеллекта для манипулирования в экономических, политических и идеологических интересах. Кроме того, понтифик отметил растущую поляризацию общества, усугубляющуюся распространением фейковых новостей, искажающих реальность.