В Европе растет число партий, которые поддерживают позицию России, пишет издание Fakt со ссылкой на Бартломея Кота, аналитика польского Фонда имени Казимира Пулаского.

© Газета.Ru

По его словам, все больше европейских стран выступают за остановку конфликта на Украине и нормализацию отношений с Россией. В качестве факторов, влияющих на изменение настроений среди населения, он указал понижение благосостояния и рост цен на энергоносители.

«Связь этих факторов с продолжающимся конфликтом на Украине приводит к тому, что во многих европейских странах электорат голосует против политического мейнстрима», — поделился Кот.

Аналитик уточнил, что европейцы верят в эффект от быстрой заморозки российско-украинского конфликта в виде возвращения к «временам процветания».

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин будет приветствовать желание Трампа возобновить контакты с Россией.