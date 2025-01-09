Обзор иноСМИ: «ночной кошмар ВСУ» и лазейки для российского газа

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

Трамп распродал все VIP-билеты на свою инаугурацию

Инаугурационный комитет новоизбранного президента США Дональда Трампа распродал все VIP-билеты на торжественную церемонию его присяги и другие мероприятия. Как сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников, комитет собрал более 170 миллионов долларов пожертвований, в обмен на которые предоставляются VIP-билеты.

Некоторые спонсоры, выделившие семизначные суммы, были помещены в списки ожидания - им сообщили, что они, вероятно, вообще не получат билетов. NYT отмечает, что стоимость проданных Трампом билетов побила рекорд. На первую инаугурацию Трампа в 2017 году были проданы билеты на 107 миллионов долларов. Газета подчеркивает, что инаугурационные мероприятия являются ключевыми для лоббистской индустрии, именно поэтому они привлекают столь крупные пожертвования от корпораций и богатых спонсоров, желающих обрести влияние или «загладить свою вину» перед новой администрацией. Мероприятия по случаю инаугурации Трампа начнутся 17 января. Люди и компании, пожертвовавшие от одного миллиона долларов, должны были получить по шесть билетов на шесть различных мероприятий с участием Трампа.

Кто станет президентом Украины

На Украине уже начали готовиться к проведению президентских и парламентских выборов в 2025 году, хотя официальные решения об этом не принимались, пишет портал «ИноСМИ» со ссылкой на украинские издания. Считается, что выборы президента страны могут быть проведены в мае.

Источники в окружении Владимира Зеленского заявили журналистам, что он уже принял решение баллотироваться на второй срок. Его команда считает, что с уровнем доверия в 52 процента у него остаются шансы одержать победу. Но произойти это может при одном условии - если не будет баллотироваться бывший глава ВСУ, посол Украины в Британии Валерий Залужный. Его называют лидером рейтинга доверия среди украинцев. По информации украинских СМИ, Залужный еще не принял окончательного решения о своем политическом будущем. Некоторые источники утверждают, что офис Зеленского пытается отговорить Залужного от участия в выборах, взамен обещая ему кресло спикера Верховной рады и в то же время угрожая ему уголовными делами. Еще одна серьезная соперница Зеленского - лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая пользуется поддержкой украинцев старшего возраста. Тимошенко будет призывать голосовать за нее, обещая бороться с продажей земли, низкими зарплатами, а также «фармацевтической мафией», повышающей цены на лекарства.

«Российский танк-«черепаха» - ночной кошмар ВСУ»

Американский портал The National Interest рассказал о российском танке-«черепахе», призванном «поглощать» атаки дронов, пока российские войска продвигаются в зоне боевых действий. Такие танки отвлекают внимание ВСУ от других российских сил, позволяя менее бронированным машинам продвигаться в относительной безопасности, подчеркивает NI.

Российские танки-«черепахи», напоминающие ретро-машины из сериала Fallout, по сути представляют собой стальные ящики на гусеницах с башней. Российские конструкторы добавили импровизированные стальные крыши и обшивку на уже существующие танки. Это сделало их похожими на панцири черепах. Некоторые варианты этих танков имеют противодроновую решетчатую броню, противоминные воротники и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для глушения сигналов дронов. Появление танков-«черепах» демонстрирует, что российские военные быстро адаптируются к боевой обстановке, отмечает NI. Многочисленные сообщения с передовой указывают, что эти танки действительно могут выдерживать множественные удары беспилотников.

«Все больше стран ЕС говорят на языке Путина»

У президента РФ Владимира Путина есть поводы для радости - изоляция России на международной арене все больше и больше ослабевает, пишет польское издание Fakt. Доказательством этому издание назвало визит премьера Словакии Роберта Фицо в Москву и хорошие отношения Кремля с Венгрией. Невозможно проигнорировать и события в Австрии, где пророссийская «Австрийская партия свободы» формирует правительство, отмечает портал.

В США в ближайшие недели к власти придет Дональд Трамп, который любит подчеркивать, что у него хорошие отношения с Путиным. А союзник Трампа, миллиардер Илон Маск недавно анонсировал интервью с лидером пророссийской «Альтернативы для Германии», которое может усилить партию перед февральскими выборами. Польский аналитик Бартоломей Кот заявил, что недовольство миграцией, тратами на энергетическую трансформацию и затянувшимся конфликтом на Украине заставляет избирателей во многих европейских странах голосовать против «политического мейнстрима». Эти избиратели убеждены, что быстрое прекращение конфликта вернет их к временам процветания.

«Лазейки России для поставок газа»

Прекращение транзита газа через Украину, возможно, стало проблемой для России, но у Москвы уже есть альтернативные пути поставок, способные защитить ее от любого серьезного экономического ущерба. Об этом рассказало Bloomberg.

Россия планирует расширить экспорт сжиженного природного газа (СПГ), одновременно направляя трубопроводный газ другим покупателям, в том числе в Китай. Россия планирует утроить экспорт СПГ к 2035 году, несмотря на санкции. Вопреки призывам запретить такие поставки, Европа закупает рекордные объемы сверхохлажденного топлива из России, преимущественно с завода «Ямал СПГ». Объемы этих поставок уже превысили объемы, которые Россия продавала через Украину до 1 января. Ситуация подчеркивает, насколько сложно Европе разорвать связи с Россией, отмечает Bloomberg. В то же время в 2025 году поставки газа в Китай должны вырасти до 38 миллиардов кубометров, поскольку газопровод «Сила Сибири» вышел на полную проектную мощность. По оценкам экспертов, это компенсировало бы половину объемов, потерянных из-за прекращения украинского транзита. Кроме того, Россия может продавать больше газа через «Турецкий поток» и перенаправить часть топлива в страны Центральной Азии.