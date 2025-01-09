Посол в РФ прокомментировал ситуацию в Нджамене

Ситуация в столице Чада Нджамене сейчас полностью находится под контролем властей, угроз политической стабильности после отражения атаки на резиденцию президента нет.

Об этом сообщил ТАСС посол Чада в РФ Адам Бешир Махамуд.

"Да, ситуация полностью находится под контролем властей", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, удалось ли устранить угрозы политической стабильности в Нджамене.

Накануне портал tchadinfos сообщил об ожесточенной перестрелке в районе президентского дворца в центре Нджамены. В это время, как передал телеканал Al Arabiya, президент страны Махамат Идрисс Деби Итно находился во дворце. Позднее этот телеканал уточнил, что нападение на дворец осуществили боевики террористической организации "Боко Харам". К зданию были стянуты танки и подразделения полиции, в ходе контртеррористической операции погибли 19 человек, среди них 18 нападавших.