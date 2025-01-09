В Армении поддержали решение о начале присоединения к ЕС

Кабинет министров Армении поддержал проект решения о начале процесса вступления в Евросоюз. Об этом пишет ТАСС.

По данным издания, проект представил глава МИД Арарат Мирзоян. В правительстве считают, что одобрение «позволит сделать ожидания граждан Республики Армения относительно того, что она станет полноправным членом ЕС, более реалистичными, а также создать более рабочую среду для дальнейшего обсуждения».

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после принятия законопроекта нужно будет разработать с ЕС соответствующую дорожную карту, пишет РИА Новости.

«Этим решением мы подтверждаем независимую внешнюю политику, основанную на наших интересах (…) Кабмин Армении не против этой инициативы», - заявил Пашинян.

В 2024 году депутаты Европарламента приняли резолюцию, посвященную Армении. В ней предлагалось рассмотреть вопрос о предоставлении республике статуса кандидата в члены ЕС. При этом в Госдуме России предостерегли Армению от ожидания «гипотетического членства» в ЕС, так как руководство страны «даже искусственно не сможет нарисовать» необходимые для вступления цифры и показатели.

В июле 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что пока считает нецелесообразным проведение референдума для вступления в ЕС. При этом, по словам премьера, он уверен, что народ Армении «разделяет эту идею».