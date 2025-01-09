СМИ рассказали, как смена главы Пентагона скажется на Украине

Смена министра обороны США в этом месяце может сказаться на работе группы западных стран по координации поставок вооружений Украине. Об этом пишет газета Politico.

Как отмечает издание, глава Пентагона Ллойд Остин находится в Германии на заключительной для него встрече с союзниками по оказанию помощи Киеву.

"В следующий раз, когда группа соберется, все будет выглядеть совершенно иначе - если она вообще соберется", - пишет газета. "Когда Остин покинет Пентагон в этом месяце, группа потеряет своего самого главного чирлидера и основателя, и ни одна другая страна не предложила взять на себя ведущую роль", - говорится в публикации. "Это особенно неспокойное время, поскольку будущая администрация [избранного президента США Дональда] Трампа проявляет скептицизм к оказанию помощи Украине, а новые ультраправые европейские правительства выражают меньшую заинтересованность в отправке большего количества вооружений Киеву", - утверждает Politico. "Распад группы может стать ударом для Украины, которая уступает позиции России и изо всех сил пытается призвать и обучить новых солдат", - сказано в статье.

В то же время газета со ссылкой на представителей НАТО пишет, что группа сможет функционировать без Остина, "хотя и немного в иной форме". Как пишет издание, "Великобритания, которая принимала у себя первые встречи союзников, и Германия, как крупный поставщик [вооружений] для Украины, возглавляют список потенциальных лидеров".

Однако, как утверждают источники издания в Североатлантическом альянсе, "европейские официальные лица до того, как предпринять какие-либо шаги, сначала хотят увидеть, какое место новый глава Пентагона займет в этой группе".

25-е заседание группы западных стран по координации поставок вооружений Украине пройдет на авиабазе Рамштайн в Германии 9 января. Ранее представитель Минобороны США высокого ранга заявил, что страны Запада с начала российской СВО на Украине взяли на себя обязательства предоставить Киеву военную помощь на $126 млрд.