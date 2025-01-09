В конгрессе США обеспокоились «одержимостью» Трампа Гренландией

Лидер демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис выразил обеспокоенность «одержимостью» избранного президента Дональда Трампа Гренландией на фоне внутренних проблем в стране. Его слова приводит The Hill.

Он обвинил Трампа в зацикленности на вопросе, который не имеет никакого значения для простых американцев. По его словам, победа республиканца на выборах «была в значительной степени результатом референдума по вопросу высокой стоимости некоторых основных потребительских товаров, а не аннексии Гренландии или Панамского канала».

«А как президентские выборы в ноябре имели отношение к вторжению в Гренландию или ее захвату силой? Я сбит с толку этой одержимостью и этими комментариями», — сказал Джеффрис.

По его словам, на сегодняшний день проблема Соединенных Штатов «не в Гренландии, Мексиканском заливе и необходимости его переименования, и не в Панамском канале». Проблема в том, чтобы обеспечить воплощение американской мечты в жизнь для всех в этой стране, считает демократ.

Канада и Гренландия должны войти в состав США, заявил Трамп. Он добавил, что также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность.