В Пентагоне оценили вероятность отступления Путина в конфликте на Украине

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США исходят из того, что Владимир Путин не намерен сдаваться в вопросе конфликта на Украине.

Об этом пишет РИА Новости.

"Мы считаем, что господин Путин не из тех, кто уступает то, что не должен уступать", – заявил чиновник на брифинге.

Представитель военного ведомства США отметил, что у Украины должна быть максимально сильная позиция на поле боя, чтобы Путин прислушался к требованиям Киева. По словам чиновника, внимание Вашингтона сейчас сосредоточено на укреплении военных возможностей Украины, и Пентагон продолжает работать над предоставлением Киеву необходимого вооружения.

Путин высказался о реакции Запада на мирные инициативы Москвы

30 декабря стало известно о выделении Украине помощи в сфере безопасности почти на 2,5 миллиарда долларов. Указанная сумма включает пакет мер по реализации инициативы содействия безопасности Украины в размере 1,22 миллиарда долларов.

СМИ также сообщают, что администрация действующего президента США Джо Байдена собирается анонсировать финальный пакет помощи Украине 9 января.