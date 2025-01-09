Пока вы спали: новая карта Трампа и клиническая смерть Кеосаяна

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Трамп опубликовал новую карту с Канадой и Гренландией

Избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал карту, на которой Гренландия, Канада и США оказались окрашены в один цвет, пишет РИА Новости.

Отмечается, что саму публикацию политик при этом никак не прокомментировал.

Президент Мексики предложила вернуть Америке историческое название

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум, комментируя заявление избранного президента США Дональда Трампа о намерении переименовать Мексиканский залив в Залив Америки, подчеркнула, что это название уже давно признано международными организациями. Она также предложила вернуть всему континенту его историческое название — Мексиканская Америка, сообщает РИА Новости.

"Очевидно, что название Мексиканского залива признано Организацией Объединенных Наций, агентством Организации Объединенных Наций. Но почему бы нам не назвать (Северную Америку. — Прим. ред.) Мексиканской Америкой? Звучит красиво, не так ли? На самом деле, с 1607 года, с основания Апацингана, она была Мексиканской Америкой", — заявила Шейнбаум в ходе пресс-конференции, представив исторические карты континента.

Байден забыл, какого пола родился ребенок у его внучки

Президент США Джо Байден вновь продемонстрировал свою забывчивость, не сумев вспомнить пол новорожденного ребенка своей внучки Наоми, пишет РИА Новости со ссылкой на пул Белого дома.

"Хорошая новость в том, что с сегодняшнего дня я уже прадедушка... десятифунтовая девочка... мальчик", — заявил Байден журналистам пула.

Как отметили журналисты, президент явно попытался исправиться в конце, но неясно, какая версия правильная.

Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж - заслуженный деятель искусств России, режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть. Об этом она написала в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости.

«Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме», — отметила она.

Симоньян также подчеркнула, что 59-летний Кеосаян уже долгое время испытывал проблемы с сердцем.

Трамп забил тревогу из-за новой катастрофы в США

Будущий президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего главу Белого дома Джо Байдена, указывая на его бездействие в условиях продолжающихся массовых пожаров в Лос-Анджелесе, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию Трампа в своей социальной сети Truth Social.