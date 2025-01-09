Sky News: В Британии проголосовали против расследования изнасилований девочек
Британский парламент проголосовал против расследования массовых случаев изнасилований детей бандами. Об этом сообщает телеканал Sky News (SN).
Ранее звучали призывы к публичному расследованию многочисленных случаев длительной сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в Соединенном Королевстве.
"Бедственное положение" огромного числа девочек замалчивалось в течение двух десятилетий.
Маск назвал премьера Британии соучастником изнасилований
"Депутаты проголосовали против нового национального расследования в отношении банд, насилующих детей. Предложение было отклонено, - говорится в сообщении.
По данным телеканала, только 111 депутатов поддержали предложение начать новое национальное расследование. А 364 депутата отклонили инициативу. Голосование носило символический характер, утверждают журналисты SN.
На проблему обратил внимание американский предприниматель Илон Маск, осудивший позицию премьер-министра Британии Кира Стармера. По мнению бизнесмена, власти знали о случаях изнасилований девочек по всей стране, но ни начальники полиции, ни прокуроры не смогли остановить беспредел.