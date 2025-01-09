В России оценили риторику Трампа по Украине

Риторика избранного президента США Дональда Трампа по Украине идет вразрез с царящим на Западе антироссийским нарративом. Такую оценку его заявлениям дал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

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По его словам, Трамп в открытую говорит об опасности расширения НАТО за счет Украины и выхода альянса на границы России, что противоречит риторике действующего американского президента Джо Байдена и глав европейских стран. При этом слова Трампа могут не совпасть с его действиями на посту главы государства.

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«Последние заявления Трампа об украинском конфликте резко отличаются от риторики администрации Байдена и антироссийского нарратива, доминирующего в Европе. Вопрос, однако, в том, какая последует за этими заявлениями реальная политика», — подчеркнул сенатор.

Ранее спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог назвал самую большую ошибку Байдена. По его словам, она заключается в отказе от переговоров с президентом России Владимиром Путиным.