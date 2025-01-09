Байден объявил режим бедствия в Калифорнии из-за бушующих пожаров

Президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии, чтобы помочь местным властям справиться с последствиями бушующих в штате сильнейших пожаров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Байден объявил режим бедствия в Калифорнии из-за бушующих пожаров
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По данным агентства, люди смогут получить гранты на временное жильё, ремонт домов, низкопроцентные кредиты для покрытия ущерба, не покрываемого страховкой, а также другую поддержку для восстановления своих хозяйств и бизнеса.

Дом за 5 миллионов долларов в Лос-Анджелесе сгорел на глазах его владельца

Ранее в ABC News сообщили, что в результате пожаров в Лос-Анджелесе погибли пять человек.

Также поступала информация, что Пентагон направил десять вертолётов ВМС в Калифорнию для тушения пожаров.

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