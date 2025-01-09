Байден объявил режим бедствия в Калифорнии из-за бушующих пожаров

Президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии, чтобы помочь местным властям справиться с последствиями бушующих в штате сильнейших пожаров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

По данным агентства, люди смогут получить гранты на временное жильё, ремонт домов, низкопроцентные кредиты для покрытия ущерба, не покрываемого страховкой, а также другую поддержку для восстановления своих хозяйств и бизнеса.

Дом за 5 миллионов долларов в Лос-Анджелесе сгорел на глазах его владельца

Ранее в ABC News сообщили, что в результате пожаров в Лос-Анджелесе погибли пять человек.

Также поступала информация, что Пентагон направил десять вертолётов ВМС в Калифорнию для тушения пожаров.