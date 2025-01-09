В Германии оценили предпосылки для нормализации отношений с Россией

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) надеется, что США при избранном президенте Дональде Трампе создадут больше свободы для нормализации взаимовыгодных отношений ФРГ с Россией. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат Бундестага от партии Райнер Ротфусс.

В то же время он подчеркнул, что немецкие власти «не наивны в отношении противоречивых геополитических интересов все еще могущественных США в Европе и Евразии, которые иногда диаметрально противоположны» интересам Берлина. По его словам, АдГ не придется менять свою позицию в отношении России, однако другие партии в ФРГ сделают это, когда закончится конфликт на Украине.

Посол Германии в РФ выступил с заявлением о переговорах по Украине

Ранее Райнер Ротфусс признал, что нормализация отношений с Россией выгодна для Германии. Он уточнил, что снятие санкций и восстановление «Северных потоков» должны стать обязательными шагами на пути восстановления полноценного сотрудничества с РФ.