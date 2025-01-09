Глава Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова избранного президента США Дональда Трампа, который сказал, что понимает чувства России, заявляющей о недопустимости вступления Киева в НАТО. Украинский лидер Финляндии Элиной Валтонен, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Помните, Украине сказали, что системы Patriot могут быть и есть только в странах НАТО? Ну, или мы с вами уже давно в НАТО, или не надо делать никаких выводов. Так было у нас и с Patriot, так у нас было и с ракетными системами и с другим оружием», — отметил политик.

Депутат Рады высмеял Зеленского после его матерного интервью

Ранее Трамп рассказал, что долгие годы, еще до президентства Владимира Путина, Россия говорила, что НАТО не должна быть связана с Украиной. Он также назвал конфликт на Украине результатом «фиаско» Байдена. Как полагает республиканец, Россия приняла соответствующие решения, так как обнаружила некомпетентность сотрудников администрации США.