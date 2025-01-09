В США оценили перспективность переговоров Трампа и Путина

Угрозы избранного президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования на Украине не подействуют на российского лидера Владимира Путина. Так перспективность переговоров двух лидеров оценил директор программы российских исследований в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес в статье для портала 19FortyFive.

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«Словесное давление на Путина со стороны Белого дома не принесет плодов. Каждый президент США, начиная с Билла Клинтона, пытался улучшить или перезагрузить американо-российские отношения. И каждый раз в конце президентского срока отношения были хуже, чем в начале», — считает эксперт.

В команде Трампа заявили о нежелании уступать Путину

По его словам, Москва более не воспринимает обещания нормализации отношений с США всерьез. Мошес отметил, что в РФ не забыли решение Трампа во время его первого президентского срока снять табу на отправку Киеву летального оружия. При этом угрозы санкциями тоже не подействуют, так как Москва уже давно адаптировалась к ним.

Ранее спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что новый президент США не намерен идти на уступки Путину. По его словам, глава Белого дома пытается спасти Украину на справедливых и честных условиях.