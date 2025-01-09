Додик предупредил желающие вступить в ЕС страны Балкан о ловушке

Странам Балкан следует отказаться от вступления в Европейский союз (ЕС). С таким призывом Милорад Додик в интервью Радио и телевидению государства.

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Додик отметил, что сейчас в Европе ухудшается политическая ситуация, о чем свидетельствуют отставки правительства в ряде государств. Кроме того, по его словам, экономики европейских стран находятся в рецессии.

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«Балканские страны не должны идти к ЕС. Это ловушка. Пока мы придем в Евросоюз, он пропадет, и уже пропадает», — предупредил президент. Он добавил, что следование «европейскому пути» не приносит положительных результатов.

Ранее Додик заявил, что не намерен подчиняться Западу. Он подчеркнул, что не станет отказываться от своих политических принципов.