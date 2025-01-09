Депутат Рады высмеял Зеленского после его матерного интервью

Депутат Верховной рады Александр Дубинский высмеял президента Украины Владимира Зеленского после его интервью американскому блогеру Лексу Фридману. В своем администрации президента США Джо Байдена сократился, и связал это с недавним интервью политика.

«Пишут, что финальный пакет помощи Украине от уходящей администрации Байдена составит 500 миллионов. До интервью Зеленского обещали 2 миллиарда. Вот что значит — хорошо выступить», — отметил он.

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В этом интервью украинский лидер несколько раз использовал ненормативную лексику, комментируя действия западных стран и президента России Владимира Путина. Кроме того, Зеленский рассказал о презрении к РФ и всему русскому народу.

Ранее российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак раскритиковала трехчасовое матерное интервью, которое Владимир Зеленский дал блогеру Лексу Фридману. Собчак напомнила, что политик раньше неоднократно приезжал в РФ, работал на территории страны, снимался в отечественных фильмах, играл в КВН. При этом, заметила она, Зеленский не уважает «ни руководителя России, ни ее народ».